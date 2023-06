Jourova: przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wypełni kamień milowy dotyczący sądownictwa

Jourova: nowelizacja wypełni kamień milowy dotyczący sądownictwa

Reynders: to najważniejszy krok

- To jest dobry projekt, przez miesiące dyskutowaliśmy o nim z polskimi władzami, zanim projekt trafił do polskiego Sejmu. To istotne, by wypełnić kamienie milowe z KPO, ale to nie wystarczy, by wypełnić wszystkie wymogi z poniedziałkowego orzeczenia TSUE, bo tam są też inne punkty. Nie jest to też wystarczające, by rozwiązać wszystkie problemy dotyczące praworządności - zaznaczył.