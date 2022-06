Wójcik: twierdzenie, że wszyscy ministrowie znali ostateczną wersję KPO, jest poważnym nadużyciem

Wójcik napisał na Twitterze: "Przekazywanie informacji przez kogokolwiek, że wszyscy ministrowie Rady Ministrów znali ostateczną wersję Krajowego Planu Odbudowy , w tym wszystkie kamienie milowe, jest poważnym nadużyciem. To nieprawdziwa informacja".

Przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji, że "wszystkie wskaźniki, cele i kamienie milowe zostały przyjęte 30 kwietnia 2021 roku przez całą Radę Ministrów - wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem, doskonale wiedzą, co w nim jest".

Solidarna Polska: rząd przyjął inny dokument niż ten zatwierdzony przez Brukselę

Ziobro zaproponował w tej sprawie zakład premierowi Mateuszowi Morawieckiemu o butelkę śliwowicy. - Jeśli okaże się, że rzeczywiście pan premier wskaże miejsce, w którym rząd zgodził się na opodatkowanie samochodów z silnikiem Diesla, jeżdżących w Polsce, czy silnikiem benzynowym, w dokumencie, który został przyjęty przez rząd, to jestem gotów tę oryginalną (...) śliwowicę postawić i przeprosić za błąd, jeśli czegoś nie jestem w stanie dostrzec. Ale gdyby okazało się, że pan premier jednak nie ma racji, to też jestem gotów z panem premierem wypić za błędy, ale tym razem nie swoje i (...) porozmawiać, co z tym dalej zrobić - mówił w zeszły wtorek Ziobro.