Prezydent: Była szansa na zakończenie konfliktu z Komisją Europejską. Nie wykorzystano jej

Była szansa na to, by zakończyć konflikt z Komisją Europejską. Nie wykorzystano tej szansy, ale tak naprawdę nie wykorzystano jej przez wątpliwości, które podnosiła wtedy Solidarna Polska i zablokowała w ogromnym stopniu przez pewien czas tamte prace - powiedział w Davos Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos, został zapytany we wtorek o list otwarty, który wystosował do niego Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny i lider Solidarnej Polski zwrócił się do prezydenta o zainicjowanie debaty na temat KPO.

Duda powiedział, że może jedynie wyrazić ubolewanie, że wypracowana i zgłoszona przez niego w lutym 2022 roku ustawa, która "znajdowała akceptację instytucji europejskich, także Komisji Europejskiej" była opóźniana przez polityków partii Zbigniewa Ziobry.

Prezydent ocenił, że "był kompromis" w sprawie wypracowanego przez niego projektu, który - jak mówił - był "dalece mniej ustrojowo wątpliwy". - Wtedy niestety Solidarna Polska robiła problemy z przyjęciem tego. Nie jest jest to żadna tajemnica. Gdyby to nie zajęło sześciu miesięcy, gdyby nie dano pretekstu Komisji Europejskiej do wykręcenia się ze swoich poprzednich stwierdzeń o akceptacji, do tego poprzez poprawki, które wniesiono, pewnie byłaby inna sytuacja - ocenił prezydent.

- Był projekt kompromisowy, wypracowałem go, była szansa na to, by zakończyć ten konflikt z Komisją Europejską. Nie wykorzystano tej szansy, ale tak naprawdę nie wykorzystano jej przez wątpliwości, które właśnie podnosiła wtedy Solidarna Polska i zablokowała w ogromnym stopniu przez pewien czas tamte prace - stwierdził. - Chciałbym, żeby o tym pamiętali, bo dzisiaj wielce załamują ręce nad tym projektem, który jest - dodał.

Odnosząc się do proponowanej obecnie przez PiS nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach prezydent przypomniał, że to "ostatnie ogniwo całego procesu ustawodawczego", więc dopiero po zakończeniu prac w parlamencie podejmie decyzje co do jej dalszych losów.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Według jej autorów nowelizacja ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z KPO. Ustawą zajmie się teraz Senat.

