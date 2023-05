Andrzej Halicki: Uważam, że rząd nie chce pieniędzy z KPO. Negocjacje są pozorowane

Na razie sami nie spełniamy własnych kryteriów. Być może lepiej grać rolę ofiary niż rzeczywiście spełniać to, co jest interesem polskim - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Odniósł się do kwestii środków z Krajowego Planu Odbudowy, które wciąż nie trafiły do Polski. Poinformował, że "rząd po cichu złożył wniosek o to, że chcemy skorzystać" z puli tanich kredytów z KPO.