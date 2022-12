Jarosław Kaczyński: uchwalenie ustawy o sądownictwie mogłoby być skrajnie destrukcyjne dla Polski

Tygodnik udostępnił w sobotę fragment rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim , która w całości ukaże się 21 grudnia. W wywiadzie "Gazeta Polska" poprosiła prezesa Prawa i Sprawiedliwości "o ocenę szans na to, iż po uchwaleniu kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym Komisja Europejska uzna polskie kamienie milowe za zrealizowane".

Projekt zmian w sądownictwie autorstwa PiS

Projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę, ma – według autorów – wypełnić kluczowy "kamień milowy" w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny , a nie jak obecnie utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

Prace nad projektem przełożone na styczeń

W czwartek prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie współuczestniczył w przygotowaniu projektu noweli ustawy o SN , ani nie konsultowano go z nim. Zaapelował o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować.

Krytyczne uwagi do tego projektu zgłosił Sąd Najwyższy we wniesionej w czwartek do Sejmu opinii, pod którą podpisała się I prezes tego sądu Małgorzata Manowska. Z opinii wynika, że proponowane rozwiązania "nie usuną wątpliwości związanych z wykonaniem przez Polskę zobowiązań" wynikających z kamieni milowych.