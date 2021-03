Pobił metalową pałką dwóch chłopców, jeden z nich zmarł. 42-latek usłyszy zarzuty

Mężczyzna, który zaatakował swoją byłą partnerkę, ich nastoletniego syna oraz inne dziecko, ma usłyszeć dziś zarzuty. Informację przekazała małopolska policja. W wyniku ataku zmarł 10-letni chłopiec. 13-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w domu byłej partnerki 42-latka w gminie Kozłów (powiat miechowski). Mężczyznę do domu wpuścił nastoletni syn pary. Był tam także młodszy chłopiec z sąsiedztwa. - Mężczyzna metalową pałką uderzał 10-latka i swojego 13-letniego syna - relacjonował w niedzielę rano Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W tym domu w miejscowości Kozłów doszło do tragedii

W tym domu w miejscowości Kozłów doszło do tragedii PAP/Art Service 2

Kiedy matka 13-latka weszła do domu, również została zaatakowana przez swojego byłego partnera. Ich syna w stanie ciężkim śmigłowcem przetransportowano do Krakowa. Kobieta również trafiła do szpitala. Nie udało się uratować młodszego dziecka. Mimo akcji ratunkowej 10-latek zmarł.