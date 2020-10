Piorun uderzył w dom jednorodzinny, wybuchł pożar. Wewnątrz matka z piątką dzieci

W nowo wybudowanym domu w Kozinkach koło Radomia zamieszkała rodzina z piątką dzieci, z których najmłodsze ma rok. W poniedziałek wieczorem nad okolicą przetaczały się nawałnice. Piorun uderzył w komin jednego budynku. W następstwie tego zdarzenia doszło do pożaru na poddaszu.

Kobieta z pięciorgiem dzieci schroniła się u rodziny

Jak opowiadał na antenie TVN24 we wtorek właściciel nieruchomości, zaraz po uderzeniu pioruna jego żona z dziećmi wybiegła z domu i schroniła się u mieszkającej naprzeciwko rodziny. Mężczyzna był wówczas w pracy, o zajściu dowiedział się przez telefon.

Straż pożarna pojawiła się na miejscu po kilkunastu minutach, około godziny 19. Akcja ratunkowa trwała do północy. Mimo że wewnątrz domu nie było otwartego ognia, akcję utrudniał gęsty, duszący dym.

"Mnóstwo ludzi pomagało nam wynosić rzeczy"

- Do remontu jest cała góra, na dole prawdopodobnie tylko podłoga zalana w czasie akcji ratunkowej. Mnóstwo ludzi pomagało nam wynosić rzeczy, gdy tylko straż pozwoliła na wejście do środka - podkreślił ojciec rodziny. Jak dodał, z pomocą sąsiadów i bliskich starają się odzyskać jak najwięcej z tego, co przetrwało pożar.