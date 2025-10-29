Reporterka TVN24 Agata Adamek: KOWR zwróci się dziś o zwrot działki pod CPK Źródło: TVN24

W 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia. Przez nią ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Transakcję przeprowadzono za 22,8 mln zł, choć wartość gruntu może wzrosnąć nawet do 400 mln zł - ujawniła Wirtualna Polska.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Agata Adamek, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zwróci się jeszcze w środę o zwrot działki. - Krajowy Ośrodek Wspierana Rolnictwa ma zwrócić się i zwróci się dziś już o zwrot działki, o której tyle mówimy w ciągu ostatnich dni, czyli tej kluczowej działki z punktu widzenia infrastruktury, która ma otaczać Centralny Port Komunikacyjny - powiedziała dziennikarka.

- Zobaczymy, jak ten proces się skończy, na jakich warunkach miałby być dokonany. Jest całe mnóstwo pytań dotyczących tego, jak ta transakcja teraz miałaby się odbyć - dodała Adamek w studiu TVN24.

- Jest też bardzo ważne pytanie, dlaczego dopiero teraz, czyli ze względu na co jeszcze, oprócz tylko tego, że teraz wszyscy o tym mówią, reaguje KOWR na tę sprawę i dlaczego dopiero teraz o to występuje. Zwłaszcza, że dzisiaj w programie "Wstajesz i wiesz", szef KOWR Henryk Smolarz mówił o tym, od kiedy wie o całej sprawie i od kiedy wie o tym, że ta działka została sprzedana - zauważyła.

Adamek mówiła, że według jej nieoficjalnych informacji "przedstawiciele KOWR próbowali rozmawiać z nowym właścicielem tej ziemi, próbowali ustalić, czy jest wola przekazania tej działki z powrotem, zwrotu działki, czy też odkupu za taką samą cenę, ale trudno było się z nim skontaktować". - To są moje nieoficjalne informacje, relacje ważnej osoby w KOWR, która opowiada o tym, jak te kontakty wyglądały. To było zwodzenie przedstawicieli KOWR-u. Właściciel tej działki, wiceprezes Dawtony, tłumaczył, że jest na wyjeździe, przy kolejnym kontakcie znowu był w delegacji. Udało się z nim spotkać w sierpniu, ale to spotkanie nie przyniosło żadnych wymiernych efektów, które miałyby owocować odkupem tej działki - opowiadała.

Teraz, jak powiedziała reporterka TVN24, będzie oficjalny wniosek o to, żeby ta działka przeszła z powrotem w zasób KOWR.

- Pytanie, jak to się skończy, bo odkup tej działki jest możliwy, ale tam jest cały szereg różnych warunków do spełnienia w akcie notarialnym, więc też pytanie, jak z punktu widzenia prawnego KOWR to widzi i skąd ten optymizm, że to się może udać tak prosto - dodała.

Smolarz: jest tylko kwestią czasu, kiedy zaistnieją przesłanki

Dyrektor generalny KOWR potwierdził później te informacje. - Pismo z oczekiwaniem zwrotu działki będzie skierowane do nabywcy działki w Zabłotni, którą jest zainteresowany Centralny Port Komunikacyjny - powiedział przed godziną 13 na briefingu.

Dodał, że "jest tylko kwestią czasu, kiedy zaistnieją przesłanki, o których mówi się w umowie aktu notarialnego".

- Jeszcze wczoraj zwróciłem się do działu terenowego o kontynuowanie rozmów z nabywcą, dlatego, że my poprzednio przez wiele miesięcy staraliśmy się o kontakt z nabywcą gruntów. Doszło do tego kontaktu na początku sierpnia w dosyć licznym gronie, na tę okoliczność sporządzono notatkę. Niestety nabywca wtedy nie wyraził zainteresowania odsprzedażą gruntów - przekazał Smolarz.

- Dzisiaj, w związku z tym, że te plany związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym konkretyzują się i będą pojawiały się decyzje lokalizacyjne, czy będą wstrzymane postępowania w celu wywłaszczenia. Będą również nowe decyzje środowiskowe obejmujące wspomniany teren, my uprzedzając to, bo jest pewne, że takie zmiany nastąpią w postaci decyzji, w postaci zmiany funkcji terenu w planach miejscowych, zwrócimy się z oczekiwaniem, z żądaniem zwrotu tej nieruchomości i niejako wyprzedzając te wydarzenia, które będą miały miejsce - wyjaśnił.

Dyrektor generalny KOWR o możliwości odkupu działki pod CPK

Rano w TVN24 dyrektor generalny KOWR pytany o to, czy istnieje obecnie możliwość odkupu tej działki od Piotra Wielgomasa, powiedział, że "niestety my nie mamy, poza umownymi warunkami odkupu, które zawarte są w akcie notarialnym, innej możliwości, po spełnieniu przesłanek - powiedział. Dodał, że tych przesłanek jest tam "bodajże siedem" i mówią one o zmianie przeznaczenia działki.

Dopytany o obecną możliwości odkupu tej działki w przypadku, gdyby zapadła decyzja, że jest ona niezbędna pod inwestycję CPK, odpowiedział, że "nie można zmusić do tego właściciela". - Ustawowego żadnego prawa nie ma. Jest jedynie to, które jest zawarte w akcie notarialnym - zaznaczył w dalszej części rozmowy. - Nieprawdą jest to, że my możemy dowolnie zastosować prawo odkupu, bo tylko możemy umowne prawo odkupu. To zostało zapisane w akcie notarialnym - podkreślił.

Zaznacza przy tym, że "jeżeli ta działka będzie niezbędna dla CPK, i zostanie wydane chociażby postanowienie o wszczęciu wydania decyzji, której powodem będzie wywłaszczenie, to już jest powód, żeby działkę odkupić". - Po cenie z aktu notarialnego - powiedział.

