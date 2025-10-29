Logo strona główna
Polska

KOWR zwróci się dziś o zwrot działki pod CPK

cpk2
Reporterka TVN24 Agata Adamek: KOWR zwróci się dziś o zwrot działki pod CPK
Źródło: TVN24
Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zwróci się jeszcze w środę o zwrot działki, która ma być częścią inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - dowiedziała się reporterka TVN24 Agata Adamek. Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz potwierdził te informacje. Przekazał, że pismo będzie kierowane do nabywcy działki. Została ona sprzedana niedługo przed oddaniem władzy przez PiS w 2023 roku, a leży w strategicznym z punktu widzenia CPK miejscu.

W 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia. Przez nią ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Transakcję przeprowadzono za 22,8 mln zł, choć wartość gruntu może wzrosnąć nawet do 400 mln zł - ujawniła Wirtualna Polska.

Jak dowiedziała się reporterka TVN24 Agata Adamek, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zwróci się jeszcze w środę o zwrot działki. - Krajowy Ośrodek Wspierana Rolnictwa ma zwrócić się i zwróci się dziś już o zwrot działki, o której tyle mówimy w ciągu ostatnich dni, czyli tej kluczowej działki z punktu widzenia infrastruktury, która ma otaczać Centralny Port Komunikacyjny - powiedziała dziennikarka.

- Zobaczymy, jak ten proces się skończy, na jakich warunkach miałby być dokonany. Jest całe mnóstwo pytań dotyczących tego, jak ta transakcja teraz miałaby się odbyć - dodała Adamek w studiu TVN24.

- Jest też bardzo ważne pytanie, dlaczego dopiero teraz, czyli ze względu na co jeszcze, oprócz tylko tego, że teraz wszyscy o tym mówią, reaguje KOWR na tę sprawę i dlaczego dopiero teraz o to występuje. Zwłaszcza, że dzisiaj w programie "Wstajesz i wiesz", szef KOWR Henryk Smolarz mówił o tym, od kiedy wie o całej sprawie i od kiedy wie o tym, że ta działka została sprzedana - zauważyła.

Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań

Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań

BIZNES

Adamek mówiła, że według jej nieoficjalnych informacji "przedstawiciele KOWR próbowali rozmawiać z nowym właścicielem tej ziemi, próbowali ustalić, czy jest wola przekazania tej działki z powrotem, zwrotu działki, czy też odkupu za taką samą cenę, ale trudno było się z nim skontaktować". - To są moje nieoficjalne informacje, relacje ważnej osoby w KOWR, która opowiada o tym, jak te kontakty wyglądały. To było zwodzenie przedstawicieli KOWR-u. Właściciel tej działki, wiceprezes Dawtony, tłumaczył, że jest na wyjeździe, przy kolejnym kontakcie znowu był w delegacji. Udało się z nim spotkać w sierpniu, ale to spotkanie nie przyniosło żadnych wymiernych efektów, które miałyby owocować odkupem tej działki - opowiadała.

Teraz, jak powiedziała reporterka TVN24, będzie oficjalny wniosek o to, żeby ta działka przeszła z powrotem w zasób KOWR.

- Pytanie, jak to się skończy, bo odkup tej działki jest możliwy, ale tam jest cały szereg różnych warunków do spełnienia w akcie notarialnym, więc też pytanie, jak z punktu widzenia prawnego KOWR to widzi i skąd ten optymizm, że to się może udać tak prosto - dodała.

Smolarz: jest tylko kwestią czasu, kiedy zaistnieją przesłanki

Dyrektor generalny KOWR potwierdził później te informacje. - Pismo z oczekiwaniem zwrotu działki będzie skierowane do nabywcy działki w Zabłotni, którą jest zainteresowany Centralny Port Komunikacyjny - powiedział przed godziną 13 na briefingu.

Dodał, że "jest tylko kwestią czasu, kiedy zaistnieją przesłanki, o których mówi się w umowie aktu notarialnego".

- Jeszcze wczoraj zwróciłem się do działu terenowego o kontynuowanie rozmów z nabywcą, dlatego, że my poprzednio przez wiele miesięcy staraliśmy się o kontakt z nabywcą gruntów. Doszło do tego kontaktu na początku sierpnia w dosyć licznym gronie, na tę okoliczność sporządzono notatkę. Niestety nabywca wtedy nie wyraził zainteresowania odsprzedażą gruntów - przekazał Smolarz.

- Dzisiaj, w związku z tym, że te plany związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym konkretyzują się i będą pojawiały się decyzje lokalizacyjne, czy będą wstrzymane postępowania w celu wywłaszczenia. Będą również nowe decyzje środowiskowe obejmujące wspomniany teren, my uprzedzając to, bo jest pewne, że takie zmiany nastąpią w postaci decyzji, w postaci zmiany funkcji terenu w planach miejscowych, zwrócimy się z oczekiwaniem, z żądaniem zwrotu tej nieruchomości i niejako wyprzedzając te wydarzenia, które będą miały miejsce - wyjaśnił.

Dyrektor generalny KOWR o możliwości odkupu działki pod CPK

Rano w TVN24 dyrektor generalny KOWR pytany o to, czy istnieje obecnie możliwość odkupu tej działki od Piotra Wielgomasa, powiedział, że "niestety my nie mamy, poza umownymi warunkami odkupu, które zawarte są w akcie notarialnym, innej możliwości, po spełnieniu przesłanek - powiedział. Dodał, że tych przesłanek jest tam "bodajże siedem" i mówią one o zmianie przeznaczenia działki.

Dopytany o obecną możliwości odkupu tej działki w przypadku, gdyby zapadła decyzja, że jest ona niezbędna pod inwestycję CPK, odpowiedział, że "nie można zmusić do tego właściciela". - Ustawowego żadnego prawa nie ma. Jest jedynie to, które jest zawarte w akcie notarialnym - zaznaczył w dalszej części rozmowy. - Nieprawdą jest to, że my możemy dowolnie zastosować prawo odkupu, bo tylko możemy umowne prawo odkupu. To zostało zapisane w akcie notarialnym - podkreślił.

Zaznacza przy tym, że "jeżeli ta działka będzie niezbędna dla CPK, i zostanie wydane chociażby postanowienie o wszczęciu wydania decyzji, której powodem będzie wywłaszczenie, to już jest powód, żeby działkę odkupić". - Po cenie z aktu notarialnego - powiedział.

Autorka/Autor: js/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Port Komunikacyjny

CPK
