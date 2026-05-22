Polska Kosztowny wynajem auta i pytania bez odpowiedzi. "Nie uważam, żeby to było ważne" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz

Gomoła o tym, jakie auto wynajmuje: to potrafi budzić wielkie emocje, a nie uważam, żeby to było ważne

Kontrowersje budzą poselskie kilometrówki i wykorzystywanie przez posłów publicznych pieniędzy na szeroko pojętą działalność poselską. - Coraz bardziej popularne jest zjawisko, gdy posłowie i posłanki decydują się, żeby pieniądze przeznaczone na prowadzenie biura poselskiego przeznaczać również na wynajem samochodu, bo twierdzą, że swojego nie mają - zauważył sejmowy reporter TVN24 Radomir Wit.

Jedną z takich osób jest poseł Polski 2050 Adam Gomoła. Na wynajem samochodu w 2025 roku wydał prawie 40 tysięcy złotych. Wit próbował dowiedzieć się od posła, jakie auto Gomoła wynajmuje za publiczne pieniądze. Poseł odpowiedzi udzielić jednak nie chciał. - Wolę sobie zostawić tę sprawę. Wiem, że to potrafi budzić wielkie emocje, a nie uważam, żeby to było ważne - powiedział.

Jak mówił Gomoła, "widział, że są nawet wydatki po sześćdziesiąt, siedemdziesiąt tysięcy złotych, więc naprawdę myśli, że dość rozsądnie do tego podchodzi". Uzasadniał też, że wynajmuje samochód, ponieważ własnego nie posiada.

Powrót Gomoły do Polski 2050

O tym najmłodszym pośle tej kadencji Sejmu zrobiło się głośno w 2024 roku, gdy został on wyrzucony z partii po ujawnieniu nagrań, na których miał namawiać kandydata do sejmiku województwa do wpłacenia 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła, czemu on sam wielokrotnie zaprzeczał. Do ugrupowania jednak w zeszłym roku wrócił.

Prokuratura Rejonowa w Opolu w kwietniu 2024 roku wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii samorządowej Polski 2050. Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, informował w marcu 2026 roku, że przedstawiono zarzuty trzem kobietom współpracującym w przeszłości z Gomołą. Poseł był przesłuchany w charakterze świadka.

