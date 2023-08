Kosztowna operacja szansą na uratowanie życia pani Hanny. Niezbędna kwota osiągnięta, ale zbiórka trwa

Hanna Różycka-Rączka nie raz musiała mierzyć się ze swoimi słabościami, gdy przygotowywała się do Runmageddonów. Dziś jednak walczy z wyjątkowo trudnym przeciwnikiem - rakiem jelita grubego. Nadzieją na uratowanie życia jest kosztowna operacja w Niemczech. Trwa internetowa zbiórka, która ma pomóc zgromadzić środki na zabieg. Kwota potrzebna na operację została już osiągnięta, ale pieniądze można wpłacać jeszcze do końca tygodnia.

Jest szansa na uratowanie życia pani Hanny

Operacje zaplanowano za kilka dni, 15 sierpnia. Jej koszt to 280 tysięcy złotych. Trwa internetowa zbiórka, która ma pomóc zgromadzić środki na zabieg, ale - jak napisano na stronie zbiórki - musiało stać się to do 11 sierpnia.