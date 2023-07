Koszalin. Kilkutygodniowa dziewczynka w oknie życia. "Cieszymy się, że dzieciątko jest bezpieczne"

czytaj dalej

Jeżeli w wyborach nie uczestniczymy, to tak jakbyśmy się sami zrzekali prawa chociażby późniejszego krytykowania tego, co się wokół nas dzieje - powiedział w "Tak jest" na antenie TVN24 były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, apelując o frekwencję w jesiennym głosowaniu. Mówił również o swojej chęci startu do Senatu. Przekazał, że nie wie, czy znajdzie się w pakcie senackim, ale jest to "prawdopodobne". - Sam chciałbym to już wiedzieć i mieć wrażenie, że jest to przesądzone - przyznał.