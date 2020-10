Wybuch gazu i pożar budynku w Kostrzynie nad Odrą. Dwie osoby poszkodowane

"Uszkodzony budynek nie nadaje się do zamieszkania"

- Nie mieliśmy informacji, by poza dwiema kobietami w chwili wybuchu w domu znajdowały się inne osoby. Wstępne sprawdzenie gruzowiska to potwierdziło, nikogo w nim nie znaleziono. Na miejscu był między innymi przedstawiciel władz miasta. Uszkodzony budynek nie nadaje się do zamieszkania - dodał rzecznik.

To kolejna niebezpieczna sytuacja z wybuchem w tle, do której doszło w tym miesiącu w Lubuskiem. 10 października po wybuchu gazu w jednym z domów we wsi Czarnowo w gminie Krosno Odrzańskie jedna osoba została ranna. Siła eksplozji również spowodowała zawalenie się części budynku. Poszkodowanego mężczyznę strażacy wydobyli z gruzowiska. Trafił do szpitala.