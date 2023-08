Szef ESA: Inwestycja w przestrzeń kosmiczną to inwestycja w przyszłość. Gratuluję Polsce decyzji

Drugi w historii polski astronauta poleci w kosmos. Polska wyda na to ogromne pieniądze. Nasza składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przez trzy lata wzrośnie łącznie o około 295 milionów euro. To znacznie więcej, niż dotychczas Polska wydawała na udział w ESA. Ponadto 292,5 miliona złotych z rezerwy budżetowej ma zostać wydane bezpośrednio na lot Polaka w kosmos.