czytaj dalej

Kampania wyborcza właśnie wjeżdża na ostatnią prostą. Do wyborów został tydzień, a chętni do objęcia brukselskiego mandatu robią, co mogą, by zwrócić na siebie uwagę wyborców. Reporter magazynu "Polska i Świat" Dawid Rydzek pochylił się nad kampanijną twórczością.