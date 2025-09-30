Kosiniak-Kamysz: dziwi mnie zanegowanie prezydenta Dudy przez BBN

Kosiniak-Kamysz: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako najważniejszy akt mówiący o obronie ojczyzny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz poinformował w sobotę, że prezydent Karol Nawrocki podziela stanowisko swojego poprzednika o odmowie podpisania przygotowanej przez rząd Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Wskazał między innymi na niedoszacowanie "ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji".

O te słowa pytany był w poniedziałek Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał, że strategia została w pełni zaakceptowana przez poprzednie kierownictwo BBN, czego potwierdzeniem, jak mówił, jest jedno z posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego komitet - w obecności przedstawicieli Biura - pozytywnie zaopiniował dokument.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP

Ponadto, jak mówił szef MON, były szef BBN generał Dariusz Łukowski zaproszony został na posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego rząd jednogłośnie przyjął strategię. - Generał, w imieniu BBN, ale działając w imieniu prezydenta (…) poparł strategię bezpieczeństwa - podkreśli Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, strategia wypracowana została na podstawie dokumentów i założeń przekazanych wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę. - (Dokument) Wynika z uwspólnionej strategii wszystkich resortów, różnych środowisk, ale wiodącą rolą w kreowaniu było to, co dostaliśmy od prezydenta Dudy i jego administracji - powiedział szef MON.

- Bardzo mnie dziwi zanegowanie prezydenta Andrzeja Dudy przez obecne Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział wicepremier. Według niego, "to nie jest dobra sytuacja".

W lipcu tego roku Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, cykliczny i współtworzony z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kierunkowy dokument dla wszystkich instytucji państwowych. Poprzedni taki dokument pochodził z 2020 roku.

W związku z nowymi informacjami dotyczącymi prac nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego informujemy ze:



✅Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została wypracowana w porozumieniu z byłym kierownictwem BBN oraz z prezydentem Andrzejem Dudą;

✅Rekomendacje do nowej… — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 29, 2025 Rozwiń

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Kancelaria premiera podała, że jednym z najważniejszych założeń strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Opisane zostały jako: zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli; zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego; istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski; istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

Podczas prac nad strategią, w lipcu 2024 roku BBN opublikowało dotyczące jej rekomendacje prezydenta Dudy.

Wskazał on wówczas wśród strategicznych celów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego między innymi zintegrowanie elementów kierowania systemem bezpieczeństwa, zwiększenie ogólnego poziomu odporności państwa, w tym ochrony ludności i obrony cywilnej, "stworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu we wszystkich formach jego organizacji", a także między innymi wzmacnianie zdolności Sił Zbrojnych RP, wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej (w tym zwłaszcza w NATO, UE i w sojuszu z USA), a także wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego czy ekologicznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD