Rzecznik episkopatu: kościół będzie tylko wtedy żył, kiedy będzie otwarty

Będziemy dbali o to, żeby wszystkie normy sanitarne zostały zachowane - zapewniał w TVN24 ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik episkopatu. Zaznaczył jednak, że kluczowe decyzje należą do biskupów, bo Konferencja Episkopatu Polski "nie jest superrządem". - Liczę na to, że apel arcybiskupa Stanisława Gądeckiego (przewodniczącego KEP) zostanie przyjęty - powiedział.

Rzecznik episkopatu: rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest kluczowe

Ksiądz Leszek Gęsiak podkreślił, że przewodniczący KEP abp Stanisław Gądeck i apelował, by "bardzo rygorystycznie, skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego". - To jest klucz do wszystkiego. Problem w tym, że episkopat nie jest superrządem w Kościele. To jest kolegium biskupów i rekomendacja przewodniczącego pozostaje rekomendacją. Decyzję podejmują biskupi w swoich diecezjach. Liczę na to, że apel zostanie przyjęty - powiedział rzecznik.

Gęsiak: kościół będzie tylko wtedy żył, kiedy będzie otwarty

Rzecznik KEP: transmisja z mszy nie daje możliwości uczestniczenia w liturgii

Rzecznik episkopatu był też pytany o transmisje mszy świętych i o to, czy mogą one zastąpić wizytę w kościele. - Każdy człowiek wierzący wie, że liturgia przez internet nie daje możliwości uczestniczenia w liturgii, można jedynie towarzyszyć. To, co się dzieje przez internet, to nie jest uczestnictwo. To nie to samo. To taki ekwiwalent dla tych, który nie mogą przyjść, by mogli się duchowo łączyć ze wspólnotą wiernych - tłumaczył.