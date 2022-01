Kościół w Polsce. CBOS o spadku liczby osób praktykujących 

Zmiana podejścia do wiary, złe doświadczenia z księdzem, zbytnie zaangażowanie Kościoła w politykę, jego zachłanność na pieniądze oraz skandale seksualne to według najnowszej analizy Centrum Badania Opinii Społecznej główne przyczyny odejścia od praktyk religijnych - poinformowała w czasie debaty "Wiara i niewiara polskiej młodzieży" dyrektor CBOS profesor Mirosława Grabowska.

Z badania CBOS z okresu od marca 1992 do sierpnia 2021 roku wynika, że w ciągu ostatnich trzech dekad w Polsce obserwowany jest powolny spadek poziomu wiary - z 94 proc. do 87,4 proc. i szybszy spadek praktyk religijnych - z 69,5 proc. do 42,9 proc. Najgwałtowniej wzrasta liczba niepraktykujących wśród osób w wieku 18-24 lat - z 69 proc. do 23 proc.