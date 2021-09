Ksiądz Piotr Studnicki z Biura Delegata KEP o raporcie komisji badającej sprawę dominikanina Pawła M.

Ksiądz doktor Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży komentował w programie "Sprawdzam" raport komisji Tomasza Terlikowskiego w sprawie dominikanina Pawła M. Jak przyznał, "skala zła, która została ujawniona, jest nie do opisania". Jednocześnie zwracał uwagę na brak wszczęcia postępowania przez ówczesnego prowincjała zakonu, ojca Macieja Ziębę.

Ksiądz Studnicki: skala zła, która została ujawniona, jest nie do opisania

Gościem piątkowego wydania programu "Sprawdzam" był ksiądz doktor Piotr Studnicki, wykładowca, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Jak mówił, "skala zła, która została ujawniona, dramat i cierpienie tych skrzywdzonych osób, są nie do opisania".

Duchowny dodał, że "niestety postawa władz zgromadzenia zakonnego pozostawia, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia". - Grzechem pierworodnym, który został popełniony ze strony zgromadzenia zakonu dominikanów, było nieprzeprowadzenie na początku żadnego postępowania. Zapadły arbitralne decyzje, jakaś reakcja była, ale nie było żadnego postępowania, które powinno być już wtedy przeprowadzone - mówił. Jak zwracał uwagę, "były do tego narzędzia i wydaje się, że cała dokumentacja trafiła do rąk ówczesnego prowincjała [ojca Macieja Zięby - przyp. red.] i, niestety, to nie zostało przeprowadzone".