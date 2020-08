Konferencja Episkopatu Polski przyjęła stanowisko w sprawie mniejszości homoseksualnych. Podkreślono, że "nie do zaakceptowania są jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+". W dokumencie też jednak mowa o czymś, co brzmi jak apel o tworzenie poradni pomagających w powrocie do heteroseksualizmu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"To przesłanie, żeby Biblię traktować jak podręcznik do psychologii i konstytucję"

"Te prawa Kościół w niektórych aspektach uważa za nieakceptowalne"

Ale piątkowa publikacja dla wielu nie jest przypadkowa. – Kościół przyjmuje ten dokument dlatego, że próbuje ustosunkować się w sposób oficjalny do tego, co dzieje się w polskim społeczeństwie – uważa dr Piotr Szeląg. Z kolei ks. Jacek Prusak podkreśla, że dokument ten "nie pojawia się w próżni i nie jest tylko po to, by usłyszeli go wierni w Kościele, ale również, by usłyszeli go politycy sympatyzujący z poglądami Kościoła".