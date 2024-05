Wchodzi w życie watykański dokument w sprawie "zjawisk nadprzyrodzonych"

Obowiązek biskupa

Dykasteria Nauki Wiary będzie musiała jednak zatwierdzić ostateczną decyzję biskupa i będzie miała prawo do interweniowania w każdej chwili poprzez "motu proprio". W ostatnich dziesięcioleciach w wielu przypadkach, w których wypowiadali się poszczególni biskupi, zaangażowane było Święte Oficjum, natomiast jego interwencja pozostawała za kulisami i nie była podawana do publicznej wiadomości.

Zgodnie z dokumentem, "obowiązkiem biskupa jest zbadanie przypadków i przedłożenie dykasterii ich oceny do zatwierdzenia". Ma on jednak powstrzymać się od publicznych deklaracji dotyczących autentyczności lub nadprzyrodzoności zjawisk oraz starać się, aby nie dochodziło do zamieszania i "do podsycania klimatu sensacyjności".