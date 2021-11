Obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. "Ufamy, że nasi bliscy cieszą się chwałą nieba"

Wprowadzenie nowej prefacji

Osiem błogosławieństw

Zdaniem pallotyna osiem błogosławieństw jest "skondensowanym przesłaniem mówiącym o tym, że to, co moglibyśmy odczytać jako klęskę, jeśli jest przeżywane w świetle wiary - może być błogosławieństwem".

W polskiej tradycji

Sekretarz generalny zaznaczył, że uroczystość Wszystkich Świętych ma nam również przypominać o wspólnocie, jaka łączy nas ze świętymi. - Dzień ten zwraca naszą uwagę na łączność, jaką mamy z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba. Oni to są dla nas drogowskazami w naszej ziemskiej wędrówce. Wskazują nam pewną i prostą drogę do osiągnięcia zbawienia. Oni wstawiają się za nami u Boga, gdy modlimy się przez ich wstawiennictwo - zauważył.

- Nigdy nie jesteśmy sami, gdyż święci nieustannie nam towarzyszą swoim wstawiennictwem. Warto zwracać się do świętych z naszymi sprawami, gdyż oni znają trudy ziemskiej wędrówki. Przeszli przez życie stawiając czoła rozmaitym trudnościom, by na końcu ziemskiego pielgrzymowania zdać sprawę Bogu ze swojej heroicznej postawy. Kościół uznał ich cnoty i dał za przykład wiernym do naśladowania, by służyli swoim przykładem i pomocą z nieba - powiedział biskup Miziński.