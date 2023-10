Nowy film braci Sekielskich o SKOK-ach obciąża ministra Sasina. On zapowiada pozew

czytaj dalej

Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, a politycy mają ostatnie godziny na kampanię. Jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że sprawą "zasadniczą" są mieszkania. - Jeżeli Lewica w Polsce dałaby możliwość rozwiązania problemu mieszkaniowego, to uważam, że byłaby to wielka sprawa cywilizacyjna dla naszego kraju. Lewica swego czasu dała Polsce konstytucję. Lewica swego czasu wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej - wskazywał. Wiceszef PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił zaś, że wybory to "moment absolutnie dla nas wszystkich decydujący". W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia kampanii wyborczej.