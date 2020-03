Mieli przetransportować sprzęt z Chin. Owsiak: Z MON-em nie polecimy. Postawiono nam zaskakujące wymagania

"Postawiono nam zaskakujące wymagania"

- Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że w piątek osobiście oddzwaniałem do pracowników pana Jerzego Owsiaka, żeby zapytać się, jakiej pomocy potrzebują w transporcie środków medycznych z Chin, i jakie są ich oczekiwania. Przedstawiłem również warunki, które obowiązują absolutnie wszystkich - powiedział. - Jeżeli jest transport rządowy, tudzież, jeżeli jest transport samorządu, czy to gmina, czy województwo zwraca się do Kancelarii Premiera z prośbą o pomoc w takim transporcie, może liczyć na bezpłatny transport środków, czy to z Chin czy z innego dowolnego miejsca na świecie. Jeżeli zgłaszają się podmioty, czy to NGO, czy to firmy, które deklarują, że środki, które mają przylecieć do Polski zostaną przekazane do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, i wejdą w całościowy system logistyki, zaopatrzenia szpitali - zarówno tych zakaźnych, jak i wszystkich pozostałych, to tak samo bez problemu można liczyć tutaj na darmowy transport cargo - mówił Dworczyk. Minister przekonywał, że w odpowiedzi na informację o ogólnych zasadach transportu usłyszał w odpowiedzi, że "fundacja pana Jerzego Owsiaka zastanowi się". - I to jest cały kontakt z tą sprawą. W związku z czym, z dużym zaskoczeniem ten wpis (Owsiaka - red.) przeczytałem i przykro mi, że w ogóle taki wpis został dokonany - dodał Dworczyk.