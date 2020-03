Koniec zakazu. Można kupować maseczki z chińskich platform sprzedażowych

Informację o przywróceniu eksportu do Polski z Chin maseczek i innych środków filtrujących potwierdziła nam Joanna Dębek z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Efekt nieporozumienia

Według jednego z naszych rozmówców ze strony rządowej, blokada była efektem nieporozumienia. Powodem było pismo, które do ambasadora Chin w Warszawie skierował minister cyfryzacji.

- Ministrowi chodziło o to, by właściciele platform sprzedażowych zwrócili uwagę na nieuczciwe praktyki. Gdy ktoś próbuje maksymalnie podnieść cenę, wykorzystać sytuację do błyskawicznego wzbogacenia się – wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl jeden z urzędników MC, prosząc o zachowanie anonimowości.