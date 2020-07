45 dzieci miało kontakt z zakażoną pielęgniarką. Wracają z kolonii

Siedmiodniową kolonię w Białym Dunajcu (Małopolskie) dzieci zakończyły już w izolacji. W niedzielę wracają do swoich domów. Najpierw przyjechały do Olsztyna, gdzie w szpitalu dziecięcym zostały im wykonane szybkie testy. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem poinformowała nas o tym, że opiekę nad dziećmi, które są na obozie kolonijnym sprawowała osoba ze zidentyfikowanym zakażeniem koronawirusem - potwierdził Janusz Dzisko, inspektor z WSSE w Olsztynie. Dodał, że dzieci ostatni kontakt z zakażoną osobą miały tydzień temu.

Dzisko powiedział, że dzieci razem z opiekunami w drodze powrotnej do Węgorzewa zatrzymały się w szpitalu, gdzie zostały pobrane im wymazy. - Próbki dotarły do naszego laboratorium. Mam cichą nadzieję, że będą ujemne - przyznał, uściślając, że przebadanych zostało 45 dzieci oraz pięciu opiekunów.

Dzieci do Węgorzewa dojadą około godziny 19-20. O tej porze powinny być już znane wyniki testów. Od tego zależą dalsze decyzje, co do ewentualnej izolacji