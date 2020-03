"Należy wzmocnić działania". Dworczyk zapowiada nowe obostrzenia w związku z epidemią

We wtorek nowe obostrzenia w związku z koronawirusem

"Sytuacja jest bardzo dynamiczna, może się w różny sposób zmieniać"

- My tutaj mamy jasne stanowisko: mimo tej pandemii, z którą musimy się na co dzień mierzyć, naszym wspólnym obowiązkiem jest to, aby państwo wszędzie tam, gdzie to możliwe, funkcjonowało. Tak, jak staramy się i przygotowujemy do przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty czy egzaminów maturalnych, tak też przygotowujemy się do wyborów prezydenckich - oświadczył szef kancelarii premiera.