Wirusolog o powikłaniach po COVID-19: zaobserwowano ogólne zmniejszenie mózgów

SARS-CoV-2 wciąż jest ten sam, bo ma ten sam receptor i tę samą drogę wnikania, czyli atakuje te same komórki - podkreślił prof. Gut, dodając, że "są to komórki przede wszystkim układu naczyniowego, dlatego są bardzo zróżnicowane objawy".

- To my, naszą odpornością, naszym zachowaniem oraz eliminacją tego, co wykrywamy, nadajemy w pewien sposób okresy dominacji poszczególnych wariantów. Niektóre pojawiały się lokalnie i znikały, inne na skutek niekonsekwentnych działań rozprzestrzeniały się na cały obszar - wyjaśnił.

W kwestii powikłań profesor przyznał, że COVID-19 potrafi zaatakować przede wszystkim naczynia w mózgu i to będzie powodowało pewne zmiany. - Na przykład zaobserwowano, jako późne powikłanie po COVID-19, zmniejszenie ogólne mózgów, i to dotyczy sporej liczby osób - podał.

"Powinniśmy nauczyć się reagować w sposób racjonalny na to, co nas otacza"

Pytany o szczepienia przeciwko koronawirusowi odpowiedział, że przygotowują one na zakażenie, ale nie chronią przed samym zakażeniem ani przebyciem choroby. "Przed zakażeniem chronią wszystkie działania uniemożliwiające przejście z osobnika do osobnika" - dodał.

- Aktualna ruchliwość społeczna, która odpowiada liczbie kontaktów międzyludzkich, jest wyższa, niż była przed wystąpieniem w ogóle COVID-a. To jest zrozumiałe, bo ludzie są zmęczeni izolacją - mówił. - Powinniśmy nauczyć się reagować w sposób racjonalny na to, co nas otacza. Dużo nam do tego brakuje - stwierdził.