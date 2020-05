Rodzice Klary byli zakażeni, ona na świat przyszła zdrowa. Niemowlę wyszło ze szpitala

Klara - niemowlę które, mimo zakażenia obojga rodziców koronawirusem, przyszło na świat zdrowe - po ponad miesięcznym pobycie opuściło szpital w Zgierzu. Było to pierwsze spotkanie dziecka z rodzicami od czasu porodu.

Podczas porodu placówka była już przekształcona w specjalny szpital zakaźny, przeznaczony do leczenia zakażonych koronawirusem. Klara była zdrowa, miała ujemny wynik testu na obecność koronawirusa. Po porodzie trafiła jednak do izolatki.

Cesarskie cięcie podwyższonego ryzyka

Profesor Przemysław Oszukowski ze szpitala wojewódzkiego w Zgierzu mówił przed operacją, że do narodzin zespół medyków w Zgierzu przygotowywał się kilka dni.

- W tym przypadku zabieg nie jest prosty, bo odbywa się w kombinezonie, w potrójnych rękawiczkach, a więc musi być wykonany przez doświadczony zespół, który doskonale się rozumie. Przekazanie dziecka też musi odbyć się w taki sposób, by nie doszło do zakażenia już po porodzie. Wbrew pozorom to bardzo skomplikowany proces - tłumaczył wtedy prof. Oszukowski.