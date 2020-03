Koronawirus i bezdomne zwierzęta. Ludzie przestają płacić na ich utrzymanie

- Wyżywienie konia to 300 złotych na miesiąc. Jedzą właśnie siano, oprócz starych koni, które już nie mają zębów. Te dostają specjalną mieloną paszę. Na dziś mamy zapasy na pięć dni. Nie wiem, co będzie dalej. To katastrofa - przyznaje Dąbrowska.

Cięcie kosztów

- Konie przebywające w naszych stajniach, to zwierzęta stare, schorowane, wymagające szczególnej opieki, kosztownego leczenia, wyjątkowych warunków. Teraz mamy do odbioru z kliniki weterynaryjnej dwa konie po operacjach – faktury opiewają na 8 tys.zł. Dodatkowo ostatnie wizyty lekarza weterynarii u koni w naszych stajniach to kolejne 4 tys zł. Koszt jednej wizyty waha się od 200 do nawet 1500 zł - załamuje ręce Dąbrowska.