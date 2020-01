O tym trzeba pamiętać. Jak chronić się przed zarażeniem koronawirusem z Chin?

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem, Światowa Organizacja Zdrowia przypomina o zaleceniach, dzięki którym można zmniejszyć ryzyko zarażenia się. Dotyczą one między innymi tego, jak zachowywać się w podróży, na co zwracać uwagę przy jedzeniu oraz jak chronić przed zarażeniem inne osoby. Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady profilaktyki.

Koronawirus 2019-nCoV z chińskiego Wuhanu dociera do kolejnych krajów. Jest ich już ponad 20, w Europie wykryto go we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwecji. Liczba zgonów wywołanych koronawirusem wzrosła do 213. Łącznie na świecie potwierdzono ponad 9800 przypadków zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła w czwartek wieczorem stan "światowego pogotowia".