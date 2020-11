Prawie dwa miliony dla Golców, pół miliona dla Bayer Full. "Ministerstwo jest świadome kontrowersji"

Ministerstwo kultury - świadome kontrowersji - postanowiło zweryfikować listę beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Pieniądze miały trafić między innymi do popularnych piosenkarzy i zespołów disco polo, ale w niedzielę minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński wstrzymał wypłaty.

W niedzielę minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, wicepremier Piotr Gliński postanowił wstrzymać wypłaty ze środków Funduszu Wsparcia Kultury i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji. Na liście znalazły się między innymi zespoły disco polo, które miały otrzymać po ponad pół miliona złotych.

Fogiel: żeby nie było żadnych wątpliwości, ministerstwo postanowiło zweryfikować listę

- Ministerstwo świadome kontrowersji - możemy oczywiście się spierać, jak dalece były one uzasadnione - postanowiło jeszcze raz zweryfikować listę beneficjentów, żeby nie było żadnych wątpliwości - powiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Podkreślił przy tym, że spotkał się z głosami, które podważają samą ideę takich rekompensat, natomiast on sam pozytywnie ocenia udzielanie przez rząd wsparcia artystom.

Jak tłumaczył, zasady przyznawania środków z Funduszu Wsparcia Kultury były podobne do tych w programach skierowanych do przedsiębiorców. - Składa się wniosek, udowadnia się stratę, otrzymuje się wypłatę, tych pieniędzy nie można wydać na cokolwiek - tam są bardzo jasno określone kategorie wydatków - wyjaśniał Fogiel.

Blisko dwa miliony dla braci Golców, po pół miliona dla zespołów disco polo

W piątek ministerstwo kultury podało, że pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury (FWK) na bieżącą działalność, a także utrzymanie miejsc pracy otrzyma 2064 podmiotów. Budżet FWK wynosi 400 milionów złotych. Resort opublikował również pełną listę beneficjentów wraz z przyznanymi im kwotami. Obok teatrów i stowarzyszeń znalazły się na niej słynne zespoły muzyczne i popularni aktorzy, co wywołało dyskusję na temat mechanizmu przyznawania rekompensat.

Wśród beneficjentów znalazła się między innymi spółka Golec Fabryka, należąca do Łukasza i Pawła Golców - 1 894 670 zł, a także przedstawiciele disco polo: zespół Weekend - 520 000 zł oraz Bayer Full - 550 000 zł. Pół miliona złotych wsparcia miało trafić także do Kamila Bednarka, a 449 000 zł do Grzegorza Hyżego.