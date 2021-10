Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

Andrusiewicz: zmierzamy do 5 tysięcy zakażeń na koniec października

- Jeżeli porównamy obecny stan do tego, co się działo jeszcze rok temu w podobnych terminach, to wówczas mieliśmy zajęte 4 tysiące łóżek, teraz mamy 2100. Więc na pewno nie poruszamy tą samą drogą co jeszcze rok temu – mówił rzecznik.