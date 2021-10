Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

W szpitalach jest 1840 chorych z COVID-19

Minister Adam Niedzielski o obecnej sytuacji epidemicznej

Osoby, które trafiają do szpitali, trafiają po pierwsze niezdiagnozowane, czyli nie mają wykonywanych testów. Test robiony w karetce jest pierwszym testem, który wykonują, i to są osoby, które trafiają w bardzo zaawansowanym stanie saturacyjnym - powiedział. Zaapelował, aby "testować się na skalę masową i nie unikać testowania", a także "nie lekceważyć objawów".

- Jesteśmy w sytuacji, kiedy czwarta fala się rozwija. Nie można dopuścić, by dać jej pole do popisu, by dynamika wzrostu zakażeń była wysoka. To wymaga zaangażowania w akcję szczepień i świadomej postawy, która powinna priorytetowo traktować stosowanie podstawowych reguł zabezpieczenia - zaznaczył.