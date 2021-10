Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 6265 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał też, że zmarły kolejne 93 osoby. To najwyższa liczba ofiar śmiertelnych od 9 czerwca. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 982 143 infekcje, z powodu koronawirusa zmarło 76 540 osób.

Dane ze szpitali

Najwyższa liczba ofiar śmiertelnych od 9 czerwca

93 ofiary śmiertelne, o których we wtorek poinformowało Ministerstwo Zdrowia, to najwyższy dzienny raport od 9 czerwca.

Kraska: trend wzrostowy utrzymuje się dość wyraźne

Wiceminister powiedział też, że współczynnik reprodukcji wirusa w tej chwili dla Polski wynosi 1,41. - To jest dość duży wskaźnik. Pokazuje to, że zakaźność tego wirusa jest zdecydowanie większa niż w poprzedniej fali - dodał.

Profesor Horban o możliwej liczbie zakażeń w listopadzie

Profesor Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów, odnosząc się w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 do nowej fali zakażeń, przyznał, że jest "umiarkowanym realistą". - Prawdopodobnie będziemy mieli dokładne odwzorowanie fali, która była obserwowana jesienią zeszłego roku. Szczyt był w połowie listopada i tak prawdopodobnie będzie. Potem troszeczkę zacznie spadać, ale też uwaga: nie do zera - podkreślał.

Jak dodał, "prawdopodobnie na wczesną wiosnę, czyli druga połowa lutego, początek marca, będziemy mieli znowu wzrost". - To wystarczająca przesłanka, by nakłaniać ludzi jeszcze raz do szczepień i do maseczek - powiedział.