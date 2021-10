Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 4728 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał też, że zmarło 13 osób chorych na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 972 927 infekcji, z powodu koronawirusa zmarło 76 447 osób. Przed tygodniem resort informował o 2523 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 2205. To wzrost o 87 procent.

54 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni wzrosła do 4761 i jest najwyższa od 5 maja.

Średnia liczba raportowanych każdego dnia ofiar śmiertelnych, również obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 48 i jest najwyższa od 15 czerwca.

Dane ze szpitali

- 9378 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+252 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 4706 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (+147), - 955 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+18), - z tego 430 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+31), - 185 877 osób jest objętych kwarantanną (-8828), - 2 686 129 osób wyzdrowiało (+2484).

Minister zdrowia: od 2 listopada planujemy uruchomić system skierowań na trzecią dawkę szczepionki

- Ono będzie wystawione wszystkim obywatelom, którzy spełniają ten warunek wiekowy, czyli 18 plus i sześć miesięcy od ostatniej dawki. W Internetowym Koncie Pacjenta będzie można sobie sprawdzić, będzie można umówić termin w konkretnym miejscu, tak jak działało to do tej pory - dodał.