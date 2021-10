Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski, odnosząc się do swego obraźliwego komentarza dotyczącego europosłanki Solidarnej Polski Beaty Kempy, tłumaczył, że ta nazwała go "zdrajcą", co jest "znacznie gorsze niż zwrócenie uwagi na stan czyjejś fryzury". - Uznałem w tym wypadku, że się zagalopowałem i potrafię przeprosić. A jestem ciekaw, czy pani Beata Kempa przeprosi za to, że zasugerowała, że jestem Niemcem, który nienawidzi Polski - mówił w Radiu Zet.