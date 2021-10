Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

W Sejmie doszło do awarii elektronicznego systemu do głosowania. Nie doszło w związku z tym do głosowania zaplanowanego na godzinę 14.30. Poinformowała o tym wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. "To nie system się zepsuł, tylko PiS nie miał większości w Sejmie. Po ogłoszeniu przez prezesa PiS nowego ministra sportu 'system znów zadziałał'" - skomentował na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Jarosław Kaczyński ogłosił w środę po południu, że ministrem sportu zostanie Kamil Bortniczuk, poseł należący do Partii Republikańskiej. Większość członków partii Adama Bielana nie brała udziału w porannych głosowaniach.