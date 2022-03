Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Trwa jedenasta doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mer Mariupola poinformował, że wojska rosyjskie odcięły wszystkie 15 linii energetycznych doprowadzonych do miasta. - Miasto nie ma prądu już od pięciu dni. Nie działa też łączność komórkowa, są tysiące rannych - powiedział. W czasie konferencji prasowej w Kijowie wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze zaapelowali do swoich rodaków o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. Doradca prezydenta Ukrainy zapowiedział stworzenie obozów jenieckich w kraju. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.