Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa dziesiątą dobę. Po informacjach z Rosji o częściowym zawieszeniu broni wokół Mariupola i Wołnowachy, trwają przygotowania do ewakuacji mieszkańców korytarzami humanitarnymi z tych miast. Potwierdziła to strona ukraińska. Ma to pozwolić na ewakuację mieszkańców. Według dziennikarzy śledczych, w obwodzie odeskim na kurort Zatoka Rosjanie zrzucili bombę kasetową.