Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Rosja zwróciła się do Chin o przekazanie sprzętu wojskowego w związku z wojną prowadzoną przeciwko Ukrainie - donosi "Financial Times". Dziennikarze, powołując się na źródła wśród amerykańskich urzędników, twierdzą, że reżim Władimira Putina takie prośby kieruje do Państwa Środka od początku inwazji. Przedstawiciele chińskiej ambasady w USA skomentowali, że "nic nie słyszeli" o rzekomych wnioskach ze strony Rosji.