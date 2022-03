Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

We Florencji odbyła się wielotysięczna manifestacja antywojenna, w trakcie której połączono się z metropoliami w Europie, w tym z Warszawą, oraz z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - To nie tylko wojna przeciwko Ukraińcom, ale też przeciwko łączącym nas wartościom Zachodu - mówił. Do uczestników wiecu zwrócił się również w telełączeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.