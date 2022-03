Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Trwa 17. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. - To była kolejna noc, kiedy w wielu miastach Ukrainy, między innymi w Kijowie, Odessie, a także we Lwowie, po raz kolejny słychać było syreny ostrzegające przed atakiem lotniczym. We Lwowie do tego ataku nie doszło - relacjonował reporter TVN24 Paweł Szot.