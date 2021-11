Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Z danych dostępnych na rządowej stronie poświęconej pandemii COVID-19 wynika, że spośród 463 ofiar śmiertelnych 93 stanowili mieszkańcy województwa lubelskiego. To najwyższa od początku epidemii liczba zmarłych w tym regionie, o jakiej poinformowano jednego dnia. Drugą co do wielkości liczbę zgonów na Lubelszczyźnie (68 ofiar) zaraportowano we wtorek, a trzecią (64 ofiary) - 9 listopada. Również czwarta co do wielkości (60 zgonów 4 listopada) i piąta co do wielkości (57 zgonów z raportu 10 listopada) liczba ofiar śmiertelnych w województwie pochodzą z ostatnich dwóch tygodni.