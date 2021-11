Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Koronawirus w Polsce - dane ze szpitali

Wiceminister zdrowia o jednym ze szpitali w Lublinie: na oddziałach intensywnej terapii średnia wieku pacjenta to 30 lat

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślał w czwartek, że "wszystkie dane, które otrzymujemy, wskazują na to, że czwarta fala to jest pandemia osób niezaszczepionych". Podał przykład jednego ze szpitali w Lublinie. - Na oddziałach intensywnej terapii średnia wieku pacjenta to 30 lat. To są bardzo młodzi ludzie, zdrowi, aktywni fizycznie, niestety nie są zaszczepieni - mówił.