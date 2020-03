WOŚP zamówiła 50 tysięcy pakietów dla lekarzy. "To, czego dzisiaj najbardziej potrzebują"

"Ogrom ludzi pracuje teraz nad całą logistyką dostawy z Chin. Robimy wszystko, by dotarła ona do nas tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, nie powinno to trwać dłużej niż kilkanaście dni" - zapewnił Owsiak.

Zakup za prawie 16 milionów złotych

"Wartość wsparcia WOŚP w walce z koronawirusem wynosi blisko 20 milionów złotych"

WOŚP przekaże 150 łóżek do intensywnej terapii

W piątek Fundacja WOŚP poinformowała również, że kupi 150 łóżek do intensywnej terapii, głównie dla 19 specjalnych szpitali zakaźnych, powołanych przez Ministerstwo Zdrowia do walki z koronawirusem. Mają one trafić do wytypowanych we współpracy z resortem zdrowia szpitali z końcem kwietnia.