Arłukowicz: minister zdrowia wynegocjował z episkopatem, że kościoły będą otwarte

Europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz powiedział w TVN24, że środowy bilans zgonów osób zakażonych koronawirusem w Polsce był niższy tylko od tego odnotowanego w ciągu ostatniej doby w Meksyku. Potwierdzają to dostępne dane. Arłukowicz i drugi gość "Kropki nad i" Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dyskutowali o decyzji rządu, by nie zamykać na święta kościołów.

Rząd nie zdecydował się na zamknięcie kościołów przed świętami Wielkanocy . Wprowadzono limit osób (1 osoba na 20 metrów kwadratowych), które w jednym czasie mogą przebywać na mszy. Stało się to w czasie, gdy w Polsce odnotowuje się najwyższe bilanse nowych zakażeń, a system ochrony zdrowia zbliża się do granic wydolności.

Arłukowicz: rząd boi się trudnych i niepopularnych decyzji

Dodał, że "nie widział, by minister zdrowia negocjował z przedstawicielami branży fryzjerskiej, czy jakiejkolwiek innej", a negocjował z episkopatem. - I wynegocjował to, że kościoły będą otwarte, a porządku będą pilnowali księża - mówił gość TVN24. Jego zdaniem "dla bezpieczeństwa naszych bliskich, osób starszych, kościoły na czas świąt powinny zostać zamknięte".

Latos: nie widzę powodu, by zamykać kościoły

Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący sejmowej komisji zdrowia mówił, że takie ograniczenia jak w kościołach "dotyczą różnych sklepów". - Podobnie, per analogia, jest jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Oczekuję, by te rygory były przez wszystkich przestrzegane - powiedział. Dodał, że "nie widzi powodu, dla których kościoły powinny być całkowicie zamknięte".

Poseł PiS zapewniał, że wszystkie decyzji rządu związane z epidemią "są podejmowane w porozumieniu z ekspertami". Nie odpowiedział jednak, czy którykolwiek ekspert zalecał rządowi, by ten pozostawił kościoły otwarte. Apelował do Arłukowicza, by miał "troszkę zaufania do pana ministra Adama Niedzielskiego".