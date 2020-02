Wiceminister zdrowia: 18 osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem

W Polsce hospitalizowanych jest 48 osób, w tym 30 osób, które wróciły na początku lutego z Chin i przebywają w szpitalu we Wrocławiu – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mówił również, że w Chinach przebywa łącznie od 600 do 1000 Polaków, ale nikt spośród nich nie zgłosił się do konsulatu z problemami zdrowotnymi.

Koronawirus z Wuhan doprowadził do tej pory do śmierci ponad 1000 osób. Zakażonych nim zostało w sumie ponad 45 tysięcy. Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony - na Filipinach i w Hongkongu.

Raport tvn24.pl: Koronawirus z Chin

48 osób hospitalizowanych, 18 z podejrzeniem zakażenia koronawirusem

W środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił o tym, jak rozprzestrzenianie się koronawirusa wpływa na sytuację w Polsce. - Dzisiaj, na godzinę 16., mamy w Polsce hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 18 osób, w tym jeden obywatel Chin, plus 30 osób we Wrocławiu - poinformował. Odniósł się w ten sposób do grupy Polaków, którzy 2 lutego trafili do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu po tym, jak ewakuowano ich drogą lotniczą z Wuhanu.

Dodał, że w tym tygodniu lekarze zdecydują, czy osoby przebywające we wrocławskiej klinice wyjdą do domów. Stwierdził, że czują się one dobrze, a trzecia tura testów również nie potwierdziła u nich obecności koronawirusa.

Epidemia koronawirusa w Chinach PAP/Adam Ziemienowicz

Jeden Polak przebywa w Hubei, 14 osób poddano w kraju kwarantannie domowej

Wiceminister dodał, że jeden obywatel polski przebywa w chińskiej prowincji Hubei, gdzie znajduje się pierwotne ognisko koronawirusa. - Nie zgłasza dolegliwości infekcji – powiedział. Mówił, że w Chinach przebywa łącznie od 600 do 1000 Polaków, ale nikt spośród nich nie zgłosił się do konsulatu z problemami zdrowotnymi.

Wiceszef resortu zdrowia odniósł się także do stanu zdrowia pięciu osób - czterech Polaków i Chinki - które w sobotę przyleciały z Brazylii. Poinformował, że przebywają one w jednym ze szpitali zakaźnych w Warszawie. - Pierwsze badania, które zostały od nich pobrane, nie wykazują obecności koronawirusa u tych osób - dodał.

- Ponadto w kraju poddano kwarantannie domowej 14 osób, w tym dwie osoby obywatelstwa chińskiego, a nadzorem epidemiologicznym objęte są aktualnie 1643 osoby, w tym 46 obywateli chińskich - poinformował Kraska.

Walka z chińskim koronawirusem Wang Yanbing/EPA/PAP

GIS: widać, że władze Chin doprowadzą do tego, że może nie będzie pandemii

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas dodał, że epidemia dotyczy Chin. - Mało przypadków w Europie, mało przypadków na świecie. Wygląda na to, że te przypadki leczy się dobrze. Na świecie (poza Chinami – red.) doszło do dwóch zgonów. Wirus łatwo się rozprzestrzenia, ale widać, że władze Chin doprowadzą do tego, że może nie będzie pandemii - ocenił.

