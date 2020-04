Polscy lekarze pomagają Włochom. "Poznaliśmy bardzo dobre protokoły leczenia COVID-19"

Brescia we Włoszech

- Coraz częściej chorują ludzie młodzi i obniża się wiek ludzi, którzy umierają. Niepokoi nas to, że dochodzi do raptownego, gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia. W ciągu pół godziny do godziny stan pacjenta, który jest średni, potrafi się załamać i pacjent musi być poddany intensywnej terapii - dodaje.