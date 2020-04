Przeszukania w siedzibie władz Lombardii. Toczy się śledztwo w sprawie śmierci mieszkańców domów opieki

Media podały w środę, że w biurach władz regionu Lombardii poszukiwano dokumentacji wskazującej, jakie zalecenia wydawano placówkom opieki społecznej od początku epidemii w sprawie postępowania wobec podejrzeń przypadków COVID-19, a także pracującemu tam personelowi. Według hipotez śledczych to zaniedbania i opóźnienia w uruchomieniu specjalnych procedur doprowadziły do tego, że doszło do błyskawicznego szerzenia się wirusa w tych strukturach i w szpitalach, gdzie trafiali niektórzy chorzy.