Profesor Szczeklik: obawiamy się, że fala zakażeń omikronem przyjdzie w szczycie obecnej

W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia omikronem. - Ten wariant jest pewnie w Polsce już dawno - mówił w TVN24 profesor Krzysztof Filipiak. Jak dodał, "testujemy bardzo mało i mało sekwencjonujemy", przez co nie rozpoznajemy wielu zakażeń omikronem. Doktor Łukasz Jankowski krytykował rząd za brak przygotowania do czwartej fali pandemii. - My, lekarze, walczymy, walczą pacjenci. Ale rząd tej walki nawet nie podejmuje - stwierdził.